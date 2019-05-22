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hayranlarını sevindiren gelişme! Game of Thrones yeniden çekilecek mi? İşte detaylar

Ekranların fenomen dizisi 8. sezon 6. bölümü ile geçtiğimiz günlerde ekranlara veda etti. Final sezonunda hayranlarının beklentilerini karşılayamayan kült , son bölümü ile de büyük hayal kırıklığı yarattı. Dizinin hayranları da 'Game of Thrones yenilden çekilsin' kampanyaları ile yapımcılara mesajlarını iletmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, hayranlarını müjdeli bir haber bekliyor. Peki, Game of Thrones yeniden çekilecek mi? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 14:58
Game of Thrones hayranlarını sevindiren gelişme! Game of Thrones yeniden çekilecek mi? İşte detaylar

Game of Thrones, 8. sezon 6. son bölümü ile ekranlardaki 10 yıla yakın macerasını sonlandırdı. Son sezonunda birçok sürprize atan dizide, hayranlar final bölümü başta olmak üzere birçok hayal kırıklığı yaşadığını sosyal medya üzerinden paylaştı. Dizinin severleri 'Game of Thrones yeniden çekilsin' kampanyası için çeşitli platformlarda imza toplarken, yapımcılara da tepkilerini dile getirdi. BBC Türkçe'de yer alan bir haber, Game of Thrones hayranlarının heyecan kat sayısını arttırdı. Binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

GAME OF THRONES YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Haberimizin detaylarıdan Game of Thrones hakkında merak edilen detaylara ulaşabilir, çekilmesi muhtemel olan diziye yönelik bilgileri bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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Game of Thrones hayranlarını sevindiren gelişme! Game of Thrones yeniden çekilecek mi? İşte detaylar
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