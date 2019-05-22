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22 Mayıs ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü Derneği’nin farkındalık tarihi ne zaman?

ipucu sorusu ve cevabını an be an takip edilenler için sevindirici açıklama geldi. 22 Mayıs sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması HADİ oyunu güncel olarak sorusunun ve cevabını takipçileriyle paylaşıyor. Bugün 12.30’da oynanacak olan HADİ’nin sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada; Mini hadi bugün ipucumuz bir dernek sorusundan geliyor. Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin farkındalık tarihi ne zaman? İşte HADİ’nin oyun severlerle paylaştığı sorusu ve cevabı…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 11:09
22 Mayıs HADİ ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü Derneği’nin farkındalık tarihi ne zaman?

Oynadıkça kazandıran canlı bilgi yarışması HADİ'nin 22 Mayıs sorusu belli oldu. Bununla birlikte HADİ takipçileri ipucu sorusuna ve cevabına odaklandı. Günün belli saatlerinde oynanan HADİ güncel olarak sorusunu yayınlıyor. HADİ'nin instagram takipçisi 1 milyonu geçiyor. Genç, yaşlı herkesin oynadığı oyunda heyecan dorukta oluyor. Sosyal medyada yapılan açıklamada; Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Peki dernek tarafından farkındalık için belirlenen 'Yüzümle Mutluyum Günü' tarihini bilen var mı? İşte HADİ ipucu sorusu ve cevabı…

İŞTE HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 22 MAYIS 2019

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22 Mayıs HADİ ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü Derneği’nin farkındalık tarihi ne zaman?
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