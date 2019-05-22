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yeni 9.bölüm fragmanı geldi mi? Son 8.bölümde Ceren damga vurdu!

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan başarılı dizi dün akşamki yeni bölümü ile de merakla takip edildi. Televizyonların sevilen dizilerinden , 20 Nisan’da son bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin final sahnesinde yaşanan olay herkesi şoke ederken Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı ve son bölüm özetine haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 09:38
Zalim İstanbul yeni 9.bölüm fragmanı geldi mi? Son 8.bölümde Ceren damga vurdu!

20 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen Zalim İstanbul 8. son bölümde fırtına gibi esti. Reyting rekorları kıran Zalim İstanbul 9.yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Son bölümde Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Zalim İstanbul izleyicisi son bölümde ekran başına kilitlendi. Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemedi ve duruma engel olamadılar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırdı. Duruma anlam veremedi. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kaldı.

ZALİM İSTANBUL 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Heyecanın bir an eksik olmadığı Zalim İstanbul son bölümde yaşananlar ve 9.yeni bölüm fragman hakkında merak edilenler sizlerle…

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Zalim İstanbul yeni 9.bölüm fragmanı geldi mi? Son 8.bölümde Ceren damga vurdu!
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