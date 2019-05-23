Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova son 34. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm fragmanı burada olacak

son 34. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm fragmanı burada olacak

ATV’nin fenomen dizisi son bölüm ve yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini son bölümde ekrana kilitledi. Bu haftaki bölümde yer yerinden oynuyor. Demir’den büyük itiraf geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 34.son bölümde Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar veriyor. Evde yeni gelin hazırlıkları başlıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler izleme linkine ve yeni bölüm fragmanına erişmek istiyor. Peki BZC 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:08
Bir Zamanlar Çukurova son 34. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm fragmanı burada olacak

Ekranların vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 34.son bölümün ardından 35.yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Her Perşembe saat 20.00'da Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle buluşuyor. ATV'nin iddialı dizisinde bu hafta Yamanlar konağında gergin dakikalar yaşanıyor. BZC(Bir Zamanlar Çukurova) son bölümde yaşananları merak edenler Züleyha'nın ne yapacağını öğrenmek istiyor. Dizinin sıkı takipçileri Bir Zamanlar Çukurova 35.yeni bölüm fragmanının yayına girmesini bekliyor. Peki BZC 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Bir Zamanlar Çukurova 23 Mayıs Perşembe akşamı ATV ekranlarında... İşte 35.yeni bölüm fragman hakkında merak edilenler ve son bölümde yaşananlar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova son 34. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm fragmanı burada olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN