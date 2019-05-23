Diriliş Ertuğrul 150.final bölüm fragmanı yayında! Diriliş Ertuğrul izle 149.bölümde şok gelişme!

Diriliş Ertuğrul 150.final bölüm fragmanı izleyicisiyle son 149.bölüm ardından buluştu. Gelecek hafta final bölümüyle karşımıza çıkacak olan Diriliş Ertuğrul son bölüme damga vurdu! TRT1 ekranlarının dolu dizgin izlenen yapımı Diriliş Ertuğrul Son 149.bölümde obada işler karıştı. Bu hafta Diriliş Ertuğrul izleyicileri son bölümde şok geçirecek sahnelere tanık oldu. Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. İşte Diriliş Ertuğrul 150.final fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

Diriliş Ertuğrul 149.bölümü 22 Mayıs Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. İşte 150.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı yayında. Diriliş Ertuğrul 149.son bölüm full izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.Diriliş Ertuğrul 149. son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Sevilen ve ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde, Ertuğrul, Arıkbuka'yı bir kez daha alt ediyor. Yenilgilere doymayan Arıkbuka vazgeçmeden Ertuğrul'u yok etme çabasını sürdürüyor.