Diriliş Osman’da oynayacak bir oyuncu daha belli oldu! Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm ile final kararı aldı

Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak son bölümü ile final yapıyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca hayranı bulunan dizinin final yapması herkesi üzerken gelecek sezon için de heyecan şimdiden başladı. Diriliş Osman Gazi oyuncuları büyük merak konusu oldu. Şimdiye kadar sadece Burak Özçivit'in adı açıklanmıştı. Diriliş Ertuğrul'un ardından milyonları ekrana kilitlemesi beklenen Diriliş Osman dizisinin açıklanan oyuncuları ve oynayacak karakterler ayrıntılarda!

DİRİLİŞ: OSMAN DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in ardından bir oyuncunun daha adı belli oldu.

İşte Diriliş Osman ile ilgili tüm ayrıntılar;