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’da oynayacak bir oyuncu daha belli oldu! 150. son bölüm ile final kararı aldı

TRT 1 ekranlarının beş sezondur heyecanla ve severek takip edilen dizisi , 150. son bölümü ile final yapıyor. Mehmet Bozdağ, bu konuyla ilgili ‘bir hayal 150. bölüm destan oldu’’ açıklamasını yaptı. Diriliş Ertuğrul’un 29 Mayıs’taki son bölümü ile final yapacak olması nedeniyle oyuncuları da merak konusu oldu. Son gelen gelişmelere göre ise Burak Özçivit’in ardından dizide yer alacak bir oyuncu daha netleşti.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 12:24
Diriliş Osman’da oynayacak bir oyuncu daha belli oldu! Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm ile final kararı aldı

, 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak son bölümü ile final yapıyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca hayranı bulunan dizinin final yapması herkesi üzerken gelecek sezon için de heyecan şimdiden başladı. Gazi oyuncuları büyük merak konusu oldu. Şimdiye kadar sadece Burak Özçivit'in adı açıklanmıştı. Diriliş Ertuğrul'un ardından milyonları ekrana kilitlemesi beklenen Diriliş Osman dizisinin açıklanan oyuncuları ve oynayacak karakterler ayrıntılarda!

DİRİLİŞ: OSMAN DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in ardından bir oyuncunun daha adı belli oldu.

İşte Diriliş Osman ile ilgili tüm ayrıntılar;

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Diriliş Osman’da oynayacak bir oyuncu daha belli oldu! Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm ile final kararı aldı
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