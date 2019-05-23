Gelinim Mutfakta puan durumu burada! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta puan durumları belli oluyor. Her gün 12.15'te takipçileriyle buluşan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda son puan durumları ve gün birincileri açıklanıyor. Gelinler hünerlerini sergileyip en lezzetli yemekleri yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Ardından kaynanalar puanlarını veriyor ve çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor. Gelinim Mutfakta bugünkü bölümde Sevim Hanımın puanlaması mutfakta olay çıkartıyor. Peki 23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMLARI VE GÜN BİRİNCİSİ OLAN YARIŞMACI KİM?(23 MAYIS 2019)

Gelinim Mutfakta'da dördüncü günde son puan durumları verilecek. Haftanın finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oluyor. İşte 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da yaşanan son gelişmeler…