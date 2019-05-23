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puan durumu burada! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

puan durumları güncel olarak burada paylaşılacak. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışmada bugün kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D’de gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta canlı olarak izleyicisiyle buluşuyor. Haftanın finaline bir gün kala gelinlerin son puan durumu tablosu ve gün birincisi merak ediliyor. Perşembe günü yayınlanacak olan 309. Bölümün fragmanı yayına girdi. Sevim Hanım, hafta finaline iki gün kala risk aldığını söyleyerek 5-1-1-1 puanlaması yapıyor. Peki ’ta kim birinci oldu? Haberimizin devamında olan yarışmacı ve puan durumları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 14:39
Gelinim Mutfakta puan durumu burada! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta puan durumları belli oluyor. Her gün 12.15'te takipçileriyle buluşan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda son puan durumları ve gün birincileri açıklanıyor. Gelinler hünerlerini sergileyip en lezzetli yemekleri yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Ardından kaynanalar puanlarını veriyor ve çeyrek altını kazanan gelin belli oluyor. Gelinim Mutfakta bugünkü bölümde Sevim Hanımın puanlaması mutfakta olay çıkartıyor. Peki 23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMLARI VE GÜN BİRİNCİSİ OLAN YARIŞMACI KİM?(23 MAYIS 2019)

Gelinim Mutfakta'da dördüncü günde son puan durumları verilecek. Haftanın finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oluyor. İşte 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da yaşanan son gelişmeler…

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Gelinim Mutfakta puan durumu burada! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
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