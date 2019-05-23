HADİ ipucu sorusu ve cevabı 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği HADİ ipucu sorusu sabah saatlerinde belli oldu. Magazin severlerin kolaylıkla bileceği HADİ'nin ipucu sorusu ve cevabı haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. 23 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlandı. 12.30'da oynanacak olan HADİ'nin ipucu sorusu TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizi karakteriyle de ilgili. Canlı bilgi yarışması yayınlanmadan önce sorusu ve cevabı sosyal medyadan araştırılmaya başlıyor. İşte HADİ'nin bugün takipçileriyle paylaştığı soru ve cevabı...

Hadi yarışması tutkunlarının merakla bekledikleri ipucu sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor.