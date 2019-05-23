Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > HADİ ipucu sorusu ve cevabı 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?

ipucu sorusu ve cevabı 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?

Magazine ilgisi olanların kolaylıkla cevaplayabileceği ipucu sorusu ve cevabı yayında! Günün belli saatlerinde oynanan HADİ bugün 12.30’da canlı olarak yayınlanacak. yine aranan başlıklar arasında yer aldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada; Bugünkü ipucu Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile ilgili. Düzyatan, Diriliş dizisinde giydiği zırhlı kostümü, dizinin hayranı olan bir arkadaşına düğün hediyesi olarak vermiştir. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Anlık olarak takip edilen HADİ'nin 23 Mayıs ipucu sorusu ve cevabına haberimizden erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 12:31
HADİ ipucu sorusu ve cevabı 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği HADİ ipucu sorusu sabah saatlerinde belli oldu. Magazin severlerin kolaylıkla bileceği HADİ'nin ipucu sorusu ve cevabı haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. 23 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlandı. 12.30'da oynanacak olan HADİ'nin ipucu sorusu TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizi karakteriyle de ilgili. Canlı bilgi yarışması yayınlanmadan önce sorusu ve cevabı sosyal medyadan araştırılmaya başlıyor. İşte HADİ'nin bugün takipçileriyle paylaştığı soru ve cevabı...

Hadi yarışması tutkunlarının merakla bekledikleri ipucu sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HADİ ipucu sorusu ve cevabı 23 Mayıs: Engin Altan Düzyatan zırhını kime düğün hediyesi olarak verdi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN