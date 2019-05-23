Reyting sonuçları 22 Mayıs: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun kim birinci oldu?

Reytinglerde en çok izlenen dizi araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dün akşam Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizileri sevenleriyle buluştu. Ekranlara taşınan diziler arasında Çarşamba (22 Mayıs ) günü reyting sıralaması araştırılmaya devam etti. Geçen hafta Diriliş Ertuğrul dizisi Total, AB, ABC1 sıralamada zirveyi kimseye kaptırmamıştı. Bakalım bu hafta reyting sonuçlarının galibi kim olacak?

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. İşte 22 Mayıs reyting sonuçlarına dair detaylar...