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sonuçları 22 Mayıs: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun kim birinci oldu?

Televizyon dizileri arasında sonuçları merak edilmeye başlandı. ATV’de Sen Anlat Karadeniz 52.bölümüyle, TRT1’de Diriliş Ertuğrul 149.bölümüyle, Star TV’de Kuzgun 15.bölümleriyle dün akşam ekranlara geldi. Ekranların en çok izlenen dizisi reyting sıralamasında kaçıncı sırada oldu araştırması başladı. Bol aksiyon ve heyecan dolu yeni bölümleriyle evlerinize konuk olan diziler arasında dün akşam yine reyting savaşı yaşandı. Dizilerin sıkı takipçileri ‘’ 22 Mayıs açıklandı mı’’ sorusuna yanıt aramaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:58
Reyting sonuçları 22 Mayıs: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun kim birinci oldu?

Reytinglerde en çok izlenen dizi araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dün akşam Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizileri sevenleriyle buluştu. Ekranlara taşınan diziler arasında Çarşamba (22 Mayıs ) günü reyting sıralaması araştırılmaya devam etti. Geçen hafta Diriliş Ertuğrul dizisi Total, AB, ABC1 sıralamada zirveyi kimseye kaptırmamıştı. Bakalım bu hafta reyting sonuçlarının galibi kim olacak?

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. İşte 22 Mayıs reyting sonuçlarına dair detaylar...

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Reyting sonuçları 22 Mayıs: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun kim birinci oldu?
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