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11. Bölüm canlı izle! Hercai 12. Bölüm fragmanı burada olacak!

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca izleyiciyi kendisine çekmeyi başaran ve her bölümü izlenme rekorları kıran Hercai’nin yeni bölümünde de heyecan dorukta. Miran ve Reyyan’ın dillere destan aşk hikayesini anlatan dizinin son bölümde işler sarpa sarıyor. Miran'ın Reyyan'ı kaçırması sonrasında Azat da Gönül'ü kaçırıyor. Reyyan ne kadar istese de Miran'ı geri götürmesi için ikna edemez. Hercai 11. Bölüm izle seçeneğini bu başlık altından takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.5.2019 22:36 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:27
Hercai 11. Bölüm canlı izle! Hercai 12. Bölüm fragmanı burada olacak!

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting sıralamalarını alt üst eden Hercai yeni bölümüyle ATV ekranlarında şuan yayınlanıyor. Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni bölümünde de nefesler tutuldu. Her bölümünde aksiyon ve heyecanın hat seviyede olduğu diziyi izleme seçeneğini sizler için hazırladık. İşte Hercai yeni bölüm izleme seçeneği…

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Hercai canlı izleme seçeneğini aşağıdan bulabilirsiniz…

ATV CANLI YAYIN

HERCAİ 11.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Azat, Gönül'ü kaçırıyor. Bu ise Şadoğlu ile Aslanbey ailelerini karşı karşıya getiriyor. Miran, Reyyan'a kendine inandırmak için onu bırakmak istemiyor. Peki Miran, Gönül'ü almak için Reyyan'dan vazgeçer mi?

HERCAİ SON BÖLÜM 10. BÖLÜM ÖZETİNDE NELER OLDU?

Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai son bölümde Miran, son çare olarak Reyyan'ı kaçırmıştı.

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Hercai 11. Bölüm canlı izle! Hercai 12. Bölüm fragmanı burada olacak!
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