Hercai 11. Bölüm canlı izle! Hercai 12. Bölüm fragmanı burada olacak!

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting sıralamalarını alt üst eden Hercai yeni bölümüyle ATV ekranlarında şuan yayınlanıyor. Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni bölümünde de nefesler tutuldu. Her bölümünde aksiyon ve heyecanın hat seviyede olduğu diziyi izleme seçeneğini sizler için hazırladık. İşte Hercai yeni bölüm izleme seçeneği…

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Hercai canlı izleme seçeneğini aşağıdan bulabilirsiniz…

ATV CANLI YAYIN

HERCAİ 11.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Azat, Gönül'ü kaçırıyor. Bu ise Şadoğlu ile Aslanbey ailelerini karşı karşıya getiriyor. Miran, Reyyan'a kendine inandırmak için onu bırakmak istemiyor. Peki Miran, Gönül'ü almak için Reyyan'dan vazgeçer mi?

HERCAİ SON BÖLÜM 10. BÖLÜM ÖZETİNDE NELER OLDU?

Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai son bölümde Miran, son çare olarak Reyyan'ı kaçırmıştı.