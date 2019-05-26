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150. final bölümü fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul final bölümünde neler olacak?

1 ekranlarının sevilen dizisi , bu hafta yayınlanacağı son bölüm ile final yapacak. Büyük savaşa adım adım yaklaşılan dizi de final bölümü fragmanı dizinin hayran kitlesi tarafından sıklıkla aratılıyordu. Diriliş Ertuğrul'un 150. final bölümü fragmanı yayınlandı! İşte ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 00:50
Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul final bölümünde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanacağı son bölüm ile final yapacak ve ekranlara veda edecek dizinin hayran kitlesi büyük savaşın yaklaştığı son bölümde neler olduğunu merakla araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun cevabını sizler için hazırladık. İşte Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI! DİRİLİŞ ERTUĞRUL BÜYÜK SAVAŞ YAKLAŞIYOR

Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı yayında. Sevilen ve ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde, Ertuğrul, Arıkbuka'yı bir kez daha alt ediyor. Yenilgilere doymayan Arıkbuka vazgeçmeden Ertuğrul'u yok etme çabasını sürdürüyor.

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Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul final bölümünde neler olacak?
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