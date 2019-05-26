Hadi İpucu sorusu cevabı: ‘Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik’ repliği ile hafızalara kazınan film hangisidir? 26 Mayıs

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve aynı zamanda mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini bünyesinde bulunduran Hadi, yayınlandığı ipucu soruları ile yarışma öncesi katılımcılara bir soru bilme hakkı veriyor. Her yarışma öncesi ipucu paylaşımı yapan Hadi, bu akşam 21.00'da yapacağı büyük ödüllü bilgi yarışması için İnstagram hesabından şu paylaşımı yaptı: Büyük ödüllü hadi bugün 21:00'da! 'İpucumuz ise çekimi, müzikleri ve Tom Hanks'in muhteşem oyunculuğu ile sinema tarihinde bir başyapıt sayılan, 1994 yapımı bir film hakkında sevgili hadiciler. "Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik" repliği ile hafızalara kazınan bu film hangisi sizce?' İşte 26 Mayıs Hadi İpucu sorusu cevabı…

26 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! ' JENNY VE BEN KÖFTE VE PATATES GİBİYDİK' REPLİĞİ İLE HAFIZALARA KAZINAN FİLM HANGİSİDİR?

26 Mayıs Hadi İpucu sorusu cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…