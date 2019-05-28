1991 yılında Türk bankacılık sektörüne adım atarak günümüze kadar sayısız müşterinin bankacılık ürünleri konusunda taleplerini karşılamak üzere hizmet veren Alternatif Bank, önceden ABank olarak anılırken 2013 yılında Katar sermayesine katılmasıyla birlikte Alternatif Bank adını aldı. Teknolojinin gelişimine ayak uydurarak öncü bir finans kuruluşu niteliğinde hizmetlerini sürdüren Alternatif Bank'ın geniş müşteri ağına sahip olmasının öncelikli sebeplerinden bir tanesi de 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet veren telefon bankacılığı.

Alternatif Bank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Bankanın müşteri hizmetlerine bağlanarak müşteri temsilciyle iletişime geçmek ve yapmak istediğiniz işlemi temsilciye ileterek işleminizi gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle 444 00 55'i aramanız gerekiyor.

Müşteri hizmetlerini aradıktan sonra temsilciyle iletişime geçmek için özel bir tuşlama yapmanıza gerek yok. Sizden istenen bilgileri tuşlayarak kimlik doğrulama adımını geçtikten sonra direkt olarak temsilciyle iletişime geçebilir, yapmak istediğiniz işlemi doğrudan temsilciye iletebilirsiniz.