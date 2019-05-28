Kurulduğu tarih olan 1997 yılından beri birçok müşteriye hizmet veren Anadolubank'ın 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren çağrı merkezi aracılığıyla şubede veya internet bankacılığında gerçekleştirilebilen birçok işlemin gerçekleştirilmesi mümkün. Şifre alma, şifre yenileme, kredi talebinde bulunma, kredi kartı borcu ödeme gibi pek çok işleminizi telefon bankacılığı aracığıyla gerçekleştirmek, bunun için de sesli komut sisteminin menüleri arasında vakit kaybetmek istemiyorsanız aşağıda paylaştığımız adımları takip edebilirsiniz.

Anadolubank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 5550'ı aramanız gerekiyor.

Daha sonra kimlik doğrulama adımını geçtikten sonra 3'ü tuşlayın.

Son adımda 0'ı tuşlayarak vakit kaybetmeden temsilciye bağlanabilirsiniz. Talebe göre müşteri temsilcisine anında bağlanabileceğiniz gibi yoğunluk olması durumunda birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.