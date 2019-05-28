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müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Anadolubank müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 15:06
Anadolubank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Kurulduğu tarih olan 1997 yılından beri birçok müşteriye hizmet veren Anadolubank'ın 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren çağrı merkezi aracılığıyla şubede veya internet bankacılığında gerçekleştirilebilen birçok işlemin gerçekleştirilmesi mümkün. Şifre alma, şifre yenileme, kredi talebinde bulunma, kredi kartı borcu ödeme gibi pek çok işleminizi telefon bankacılığı aracığıyla gerçekleştirmek, bunun için de sesli komut sisteminin menüleri arasında vakit kaybetmek istemiyorsanız aşağıda paylaştığımız adımları takip edebilirsiniz.

Anadolubank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 5550'ı aramanız gerekiyor.

Daha sonra kimlik doğrulama adımını geçtikten sonra 3'ü tuşlayın.

Son adımda 0'ı tuşlayarak vakit kaybetmeden temsilciye bağlanabilirsiniz. Talebe göre müşteri temsilcisine anında bağlanabileceğiniz gibi yoğunluk olması durumunda birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.

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Anadolubank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?
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