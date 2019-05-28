Özellikle son zamanlarda hızla büyüyen ve ülkemiz bankacılık sektöründe önemli bir yer edinen Burgan Bank, gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bankanın müşterilerinin taleplerini hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak için verdiği hizmetler arasında telefon bankacılığı da bulunuyor. 7 gün 24 saat boyunca müşterilerin problemleri ve isteklerine çözüm üretmek amacıyla hizmet veren müşteri hizmetlerini arayan Burgan Bank müşterileri, sesli komut sisteminin yönlendirmelerinde vakit kaybetmek yerine direkt olarak temsilci ile iletişime geçmek ve yapmak istedikleri işlemi temsilciye ileterek bu şekilde çözüm üretmek istiyor. Siz de bu müşterilerden biriyseniz aşağıda paylaştığımız adımları takip ederek temsilciyle iletişime geçebilir, vakit kaybı yaşamadan şubede gerçekleştirebileceğiniz birçok işlemi telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

Burgan Bank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Burgan Bank'ın müşteri hizmetlerine bağlanmak sanıldığı kadar zor değil. Temsilciyle iletişime geçmek yalnızca iki adım gerekiyor.

Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 8 222'yi aramanız gerekiyor.

İkinci adımda ise kimlik doğrulama işleminde sizden talep edilen bilgileri doğru bir şekilde girmeniz ve sesli komut sisteminin menülerini dinledikten sonra 0'ı tuşlamanız yeterli.