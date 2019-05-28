Chernobyl dizisi son bölüm ile ekranlara kilitledi! Chernobyl 4. yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir? İşte bilgiler

Ekranlarda 5 bölüm halinde yayınlanacak olan Chernobyl dizisi, ilk 4 bölümü itibari ile geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Game of Thrones'un finalinin ardından dizi boşluğuna düşen bireyerin yoğun ilgi gösterdiği Chernobyl, konusu ve sahneleri ile büyük taktir toplandı. Chernobyl 4. bölüm ise geçtiğimiz hafta yayınlandı. Son bölümü kaçırmış olan yurttaşlar, diziyi izleyebilmek için çeşitli yollar arıyor. Peki Chernobyl 4. son bölüm nasıl ve nereden izlenir?

CHERNOBYL YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Haberimizin detaylarından, diziye yönelik bilgileri edinebilir; Chernobyl 4. yeni bölüm izleme hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;