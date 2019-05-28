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müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Fibabanka müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 13:35
Fibabanka müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Fibabanka müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız aşağıda paylaştığımız adımları takip ederek sesli komut sisteminde vakit kaybetmeden müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri temsilcisine yapmak istediğiniz işlemi belirterek kısa süre içerisinde işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Fibabanka müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

  • 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet veren Fibabanka müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 77 77'yi aramanız gerekiyor.
  • Ardından kimliğinizi doğruladıktan sonra tek yapmanız gereken 7 numarasını tuşlamak.
  • Eğer müşteri temsilcilerinin hepsi meşgul değilse direkt olarak temsilciyle iletişime geçebilirsiniz. Sıra olması halinde sıra size gelene kadar birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
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Fibabanka müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?
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