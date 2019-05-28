1946 yılında başladığı bankacılık hizmetlerini günümüze kadar kesintisiz bir şekilde sürdüren, ülkemizin yüksek sermayeli özel bankalarından bir tanesi olan Garanti Bankası, teknolojik yenileliklere ayak uydurduğu çeşitli geliştirmeler ile müşterilerinize hizmet veriyor. Bu hizmetlerden bir tanesi olan, telefon bankacılığı kapsamındaki müşteri hizmetlerini arayarak direk olarak temsilciye bağlanmak isteyen Garanti Bankası müşterileri, kendilerine sesli yanıt sistemi tarafından sunulan seçenekler arasında kaybolmadan direkt olarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek istiyor. Bu konuda problem yaşayan müşterilere nasıl kolayca müşteri temsilcisine bağlanabileceklerinin yollarını anlattık.

Garanti Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri olan 0 850 222 0 333 ya da 444 0 333 numaralarından birini aramanız gerekiyor.

Ardından sizi karşılayan sesli komut sisteminde sizden istenen bilgileri girerek kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bu adımın ardından sesli komut sistemi size yapmak istediğiniz işleme dair seçenekler sunarak aralarından birini seçmenizi isteyecektir.

Bu seçenekleri dinledikten sonra sırasıyla 1, 3 ve 5 numaralarını tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.