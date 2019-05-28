HADİ ipucu sorusu cevabı (28 Mayıs): Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim veriliyor? HADİ joker kodu!

28 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı ile joker kodu takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek para ödüllü mobil bilgi yarışması HADİ ipucu sorusu cevabı merak edildi. Eğlence ve heyecanın bir arada bulunduğu oyunda kıyasıya mücadele devam ediyor. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. 28 Mayıs HADİ ipucu sorusu, cevabı ve joker kodu hakkında merak edilenler sizlerle…

İşte HADİ'nin ipucu sorusu ve joker kodu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...