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ipucu sorusu cevabı (28 Mayıs): Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim veriliyor? !

ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlandı. Oyun severlerle belli saatlerde buluşan HADİ’nin 28 Mayıs ipucu sorusu, joker kodu araştırıldı. Günde milyonlarca kişi tarafından oynanan sorusu ve joker koduyla yayınlanmaya devam ediyor. HADİ’nin bugünkü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise; Hepsiburada ile Mini hadi bugün 12:30'da! İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bu siparişlerde, anlaşmalı olan mağazalar sayesinde verilen özel indirimleri duydunuz mu? Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen bu indirim türüne ne isim veriliyor? HADİ ipucu sorusu ve cevabı sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:54
HADİ ipucu sorusu cevabı (28 Mayıs): Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim veriliyor? HADİ joker kodu!

28 Mayıs HADİ ipucu sorusu ve cevabı ile joker kodu takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek para ödüllü mobil bilgi yarışması HADİ ipucu sorusu cevabı merak edildi. Eğlence ve heyecanın bir arada bulunduğu oyunda kıyasıya mücadele devam ediyor. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. 28 Mayıs HADİ ipucu sorusu, cevabı ve joker kodu hakkında merak edilenler sizlerle…

İşte HADİ'nin ipucu sorusu ve joker kodu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

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HADİ ipucu sorusu cevabı (28 Mayıs): Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim veriliyor? HADİ joker kodu!
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