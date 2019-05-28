Uzun yıllardır ülkemizde hizmet veren kamu bankaları arasında yer alan Halkbank'ın çok sayıda müşterisi bulunuyor. Bankanın müşterilerinin taleplerine yanıt verebilmek için sürekli olarak kendini yenilediği göz önünde bulundurulursa, telefon bankacılığı kapsamında müşteri hizmetlerine bağlanmak da bankanın müşterileri için önemli bir yer tutuyor. Müşterileri kayıp çalıntı bildirimi, şifre güncelleme, şifre alma gibi işlemleri için müşteri hizmetlerini aradığında sesli yanıt sistemi yerine direkt olarak temsilci ile iletişime geçmek isteyebiliyor. Bu işlemler için müşteri hizmetlerini arayan müşterilerin nasıl direkt olarak temsilci ile iletişime geçebileceklerini anlattık.

Halkbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Bankanın müşteri temsilcisine bağlanmak için banka kayıtlarındaki telefon numaranız ile 444 04 04'ü aradıktan sonra operatörün sizden istediği kimlik doğrulama bilgilerini girin. Hemen ardından direkt olarak 0'ı tuşladığınızda müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.