İş Bankası müşteri hizmetleri, 7/24 hizmet veren canlı destek veren çağrı merkezi ile geniş bir telefon bankacılığı hizmeti vermektedir. Ülkemizin en büyük özel sermayeli bankalarından bir tanesi olan İş Bankası, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak geliştirdiği bankacılık ürünleri ile müşterilerine çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Bu kolaylıklardan bir tanesi de müşteri hizmetleri çözüm merkezidir. Bankaya gitmeden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet alabileceğiniz müşteri hizmetleri numarasını aradıktan sonra temsilci ile direkt iletişime geçmek için uygulayabileceğiniz bazı püf noktaları bulunuyor.

İş Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle bankanın telefon bankacılığı hizmeti kapsamında hizmet veren müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 724 0 724'ü ya da 444 02 02'yi aramanız gerekiyor.

Ardından kimlik doğrulama aşamalarını geçtikten sonra telesekterin size sunduğu seçenekler arasından 5'i tuşlayın.

Sonrasında 1'i ve ardından tekrar 1'i tuşlamalısınız.

Bu işlemlerin ardından şayet müşteri hizmetlerinde sıra yoksa direkt olarak temsilci ile iletişime geçersiniz. Eğer sıra varsa birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.