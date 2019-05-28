İş Bankası müşteri hizmetleri, 7/24 hizmet veren canlı destek veren çağrı merkezi ile geniş bir telefon bankacılığı hizmeti vermektedir. Ülkemizin en büyük özel sermayeli bankalarından bir tanesi olan İş Bankası, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak geliştirdiği bankacılık ürünleri ile müşterilerine çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Bu kolaylıklardan bir tanesi de müşteri hizmetleri çözüm merkezidir. Bankaya gitmeden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet alabileceğiniz müşteri hizmetleri numarasını aradıktan sonra temsilci ile direkt iletişime geçmek için uygulayabileceğiniz bazı püf noktaları bulunuyor.
İş Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?