Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kolaj kelimesinin anlamı Fransızca’da yapıştırmak anlamına gelen coller kelimesinden geliyor. Kolaj dilimizde, çeşitli malzemelerin bir yüzeye yapıştırılması sonucunda elde edilen resim türü eser olarak tanımlanıyor. Kolayda yapımında kullanılan çeşitli malzemeler; kumaş, fotoğraf, dergi resimleri ya da önemsiz posta gibi şeyler olabilir. Yüzey için ise genel olarak kağıt ya da kanvas tercih edilir. İki boyutlu sanatın ötesinde bir değere sahip olan kolaj sanatı, kişisel yoruma açıktır. Bu sebeple birinin heykel olarak tanımladığı kolaj, bir başkası tarafından farklı bir sanat dalında yorumlanabilir. Peki kolaj nasıl yapılır, nelere dikkat etmek, ne tür malzemeler kullanmak gerekir? Kolaj yapımı hakkında merak edilen bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:54
Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kolaj yapmak için ünlü bir ressam olmaya gerek yok. Sevdiğiniz bir derginin ilginizi çeken sayfalarından kesitler alarak bir kağıdın üzerine yapıştırmanız da bir kolaj yapmış olmanız için yeterlidir. Bunun yanı sıra kumaş, folyo kağıdı, kağıt mendil gibi basit malzemeler de kolajın temelini oluşturabilir.

Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

  • Kolajınızın yüzeyi herhangi bir kağıt parçası olabilir. Yapıştırıcı kullanımınız çok olacağı için kağıdın kalın olmasında fayda var. Yüzeyde karton, boş bir resim çerçevesi veya tuval kullanabilirsiniz.
  • Yüzeye yapıştırmayı planladığınız malzemeleri önceden bir araya getirin.
  • Bu malzemeleri yüzeye nasıl yapıştıracağınıza önce hayal gücünüzü kullanarak karar verin. Yaratıcılığınızı kullanarak dergi vb. malzemelerin yanı sıra düğme, yapboz parçası gibi malzemelerden de faydalanabilirsiniz.
  • Kullanacağınız yapıştırıcıya karar verin. Kararınızı kullanacağınız malzemelerin türüne göre vermenizde fayda var.
  • Sıra kolajınızı hazırlamakta. Yapıştırmaya geçmeden önce malzemelerin yüzeyde nasıl konumlanacağını belirleyin. Ardından yapıştırma işlemine geçebilirsiniz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN