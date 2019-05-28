Haberler Medya Haberleri Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kolaj kelimesinin anlamı Fransızca’da yapıştırmak anlamına gelen coller kelimesinden geliyor. Kolaj dilimizde, çeşitli malzemelerin bir yüzeye yapıştırılması sonucunda elde edilen resim türü eser olarak tanımlanıyor. Kolayda yapımında kullanılan çeşitli malzemeler; kumaş, fotoğraf, dergi resimleri ya da önemsiz posta gibi şeyler olabilir. Yüzey için ise genel olarak kağıt ya da kanvas tercih edilir. İki boyutlu sanatın ötesinde bir değere sahip olan kolaj sanatı, kişisel yoruma açıktır. Bu sebeple birinin heykel olarak tanımladığı kolaj, bir başkası tarafından farklı bir sanat dalında yorumlanabilir. Peki kolaj nasıl yapılır, nelere dikkat etmek, ne tür malzemeler kullanmak gerekir? Kolaj yapımı hakkında merak edilen bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:54