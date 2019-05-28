Kolaj yapmak için ünlü bir ressam olmaya gerek yok. Sevdiğiniz bir derginin ilginizi çeken sayfalarından kesitler alarak bir kağıdın üzerine yapıştırmanız da bir kolaj yapmış olmanız için yeterlidir. Bunun yanı sıra kumaş, folyo kağıdı, kağıt mendil gibi basit malzemeler de kolajın temelini oluşturabilir.
Kolaj yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
- Kolajınızın yüzeyi herhangi bir kağıt parçası olabilir. Yapıştırıcı kullanımınız çok olacağı için kağıdın kalın olmasında fayda var. Yüzeyde karton, boş bir resim çerçevesi veya tuval kullanabilirsiniz.
- Yüzeye yapıştırmayı planladığınız malzemeleri önceden bir araya getirin.
- Bu malzemeleri yüzeye nasıl yapıştıracağınıza önce hayal gücünüzü kullanarak karar verin. Yaratıcılığınızı kullanarak dergi vb. malzemelerin yanı sıra düğme, yapboz parçası gibi malzemelerden de faydalanabilirsiniz.
- Kullanacağınız yapıştırıcıya karar verin. Kararınızı kullanacağınız malzemelerin türüne göre vermenizde fayda var.
- Sıra kolajınızı hazırlamakta. Yapıştırmaya geçmeden önce malzemelerin yüzeyde nasıl konumlanacağını belirleyin. Ardından yapıştırma işlemine geçebilirsiniz.