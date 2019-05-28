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2019 sonuçları belli oldu! isim isim kazananlar listesi burada - İşte ayrıntılar...

Nescafe çekilişleri oldukça yoğun bir şekilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bireyler, 2019 Nescafe Mercedes çekilişlerine katılmış ve çekiliş sonucunu beklemeye başlamıştı. sonuçlarına göre isim isim kazananları gösteren yeni ve tüm GÜNCEL listeyi haberimizde görebilirsiniz. sorgulanmaya başladı. Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen çekilişin ödülü ise 10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil, 100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9 oldu. İşte 2019 yılı Nescafe çekiliş sonuçları ile kazananlar listesi!

Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:17
2019 Nescafe çekiliş sonuçları belli oldu! Nescafe sonuçları isim isim kazananlar listesi burada - İşte ayrıntılar...

Kampanya ve hediyelerden yararlanmak isteyenler 2019 Nescafe çekilişine katılmıştı. Nescafe çekiliş sonuçları 27 Mayıs 2019 yani bugün itibariyle açıklandı. Binlerce vatandaş gözünü Nescafe'nin yapacağı çekiliş sonuçlarına çevirdi. 10 kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil ve 100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9 hediye edecek olan Nescafe çekiliş sonuçları nescafe resmi internet sayfasından duyurdu. İşte Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi kazananları…

Heyecanla beklenen Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

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2019 Nescafe çekiliş sonuçları belli oldu! Nescafe sonuçları isim isim kazananlar listesi burada - İşte ayrıntılar...
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