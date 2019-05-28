1987 yılında kurulup o tarihten itibaren ülkemizde hizmet veren köklü bankalar arasında yer alan QNB Finansbank, önceden Finansbank adı ile anılırken geçtiğimiz yıllarda Arap sermayesi ile birleşerek QNB Finansbank adını aldı. Bankanın geniş hizmet ağında yer alan müşteri temsilciliği, 7/24 hizmet vermektedir. Banka şubesine gitmeden birçok işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu müşteri temsilciliği hizmetinde temsilci ile direkt iletişime geçmek için bazı püf noktaları bulunuyor.

QNB Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri telefon numarası olan 0850 222 0 900'ü arayın.

Ardından sizi karşılayan sesli komut sisteminde kimliğinizi doğruladıktan sonra önce 1 tuşuna basın.

Daha sonra sırasıyla 5 ve 4 numaralarını tuşlamanız gerekiyor.

Ardından duyacağınız sinyal sesinin ardından eğer sıra yoksa sizi müşteri temsilcisi karşılayacaktır.