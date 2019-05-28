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müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Şekerbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:50
Şekerbank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Kuruluş yılı 1953 tarihinden itibaren kesintisiz bir şekilde bankacılık hizmetlerini sürdüren Şekerbank, ülkemizin özel bankaları arasında yer almaktadır. Bankanın müşterilerine sunduğu önemli bankacılık hizmetlerinden bir tanesi olan telefon bankacılığı kapsamındaki müşteri hizmetleri, müşterilerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmak üzere 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vermektedir. Bankanın telefon bankacılığı hizmetinden faydalanmak üzere müşteri hizmetleri numarasını aradığında sesli komut sisteminin adımlarında vakit kaybetmeden müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen müşteriler, temsilciye direkt bağlanmanın yollarını arıyor. Siz de bu müşterilerden bir tanesiyseniz, aşağıda paylaştığımız adımları takip ederek sesli komut sisteminin menüleri arasında kaybolmadan doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Şekerbank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

  • Şekerbank müşteri hizmetlerinde sesli komut sistemi bulunmuyor. Bankanın 444 78 78 numaralı müşteri hizmetlerini aradığınız sizden istenen kimlik doğrulama bilgilerini girdiğiniz takdirde direkt olarak müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.

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Şekerbank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?
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