Söz 84.final son bölümü izleyicisini şoke etti! Söz final 84. son bölümde Yavuz öldü mü?

Söz son final 84. final bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Bol heyecan ve entrika dolu Çukur 84.bölümde bu hafta amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmek. Tim, bunun üzerine harekete geçer. Fakat karşılarına çıkan kişi onları şok edecektir. Söz bir önceki bölümde Yavuz komutan olarak resmen yanlarına döndüğü Tim ile omuz omuza zorluklara göğüs gerdi. Albay Erdem'i kurtarma operasyonunda heyecan had safhalara çıktı.

Söz 84.final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi severler Söz 84.bölümde neler olacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm merak edilenler…