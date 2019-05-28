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84.final son bölümü izleyicisini şoke etti! Söz final 84. son bölümde Yavuz öldü mü?

sezon finali ile veda etti! Söz son 84. Final bölümde neler oldu? TİM'in başına gelenler şoke etti. Pazartesi akşamlarının severek izlenen dizisi Söz son bölümde yaşananlar ve fragmanları merak ediliyor. Star TV’nin iddialı dizisi Söz 84.bölüm final fragmanında bomba gelişmelerle karşımıza çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümde bu hafta yer yerinden oynuyor. Söz izleyicisinin şaşıracağı final bölümünde Uzun zamandır merakla beklenen Tim'in kurşuna dizildiği sahne nefes kesti. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Söz 84.son bölüm özeti sizlerle

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:15
Söz 84.final son bölümü izleyicisini şoke etti! Söz final 84. son bölümde Yavuz öldü mü?

Söz son final 84. final bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Bol heyecan ve entrika dolu Çukur 84.bölümde bu hafta amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmek. Tim, bunun üzerine harekete geçer. Fakat karşılarına çıkan kişi onları şok edecektir. Söz bir önceki bölümde Yavuz komutan olarak resmen yanlarına döndüğü Tim ile omuz omuza zorluklara göğüs gerdi. Albay Erdem'i kurtarma operasyonunda heyecan had safhalara çıktı.

Söz 84.final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi severler Söz 84.bölümde neler olacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm merak edilenler…

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Söz 84.final son bölümü izleyicisini şoke etti! Söz final 84. son bölümde Yavuz öldü mü?
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