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müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl yapılır?

müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz TEB müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:48
TEB müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl yapılır?

Türk bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkiye Ekonomi Bankası'nın müşterileri, müşteri hizmetlerini aradıklarında sıra beklememek, sesli komut sisteminin sunduğu menüler arasında kaybolmadan direkt olarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek istiyorlar. Bu yönde talebi olan müşteriler için telefonda zaman kaybetmeden EFT, havale, şifre alma, şifre değiştirme, kredi başvurusu gibi işlemlerini gerçekleştirmeleri için müşteri temsilcisine direkt bağlanma yolunu anlattık.

TEB müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

  • İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 200 0 666'yı aramanız gerekiyor.
  • Bu numarayı aradıktan sonra sizi karşılayan sesli komut sisteminde kimliğini doğrulamanız gerekiyor.
  • Kimliğinizi doğruladıktan sonra sesli komut sistemi size yapmak istediğiniz işlemi belirtmeniz için seçenekler sunacaktır.
  • Bu seçenekleri dinledikten sonra 3'ü tuşlayın.
  • Sonrasıyla 1'e ve tekrar 1'e basın.
  • Bu adımların ardından müşteri temsilcisine bağlanmış olacaksınız.
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