Vakıfbank müşteri hizmetleri direkt bağlanma nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankalarından bir tanesi olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank, bugün çok sayıda kişiye hizmet vermektedir. Bankanın müşterisi olarak telefon bankacılığı kapsamında müşteri hizmetlerini arayarak işlem yapmak isteyen kişiler, sesli komut sisteminin menüleri arasında kaybolmadan direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanmak, yapmak istediği işlemi müşteri temsilcisine iletmek istiyor. Şifre alma, şifre değiştirme, para transferi, kredi başvurusu, kayıp-çalıntı bildirimi gibi işlemlerini müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek gerçekleştirmek isteyen müşteriler için Vakıfbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolunu anlattık.

Vakıfbank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?

İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 724'ü aramanız gerekiyor.

Ardından kimlik doğrulama işlemi için birtakım bilgileri telefon numaralarını tuşlayarak sesli komut sistemine iletmeniz gerekiyor.

Kimlik doğrulama işleminin ardından sizi karşılayan menüde 2'yi tuşlayın.

Sinyal sesinin ardından tekrardan 2'yi tuşlayın.

Ardından 7'yi tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, yapmak istediğiniz işlemi temsilciye iletebilirsiniz.