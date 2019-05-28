Vakıfbank müşteri hizmetleri direkt bağlanma nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankalarından bir tanesi olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank, bugün çok sayıda kişiye hizmet vermektedir. Bankanın müşterisi olarak telefon bankacılığı kapsamında müşteri hizmetlerini arayarak işlem yapmak isteyen kişiler, sesli komut sisteminin menüleri arasında kaybolmadan direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanmak, yapmak istediği işlemi müşteri temsilcisine iletmek istiyor. Şifre alma, şifre değiştirme, para transferi, kredi başvurusu, kayıp-çalıntı bildirimi gibi işlemlerini müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek gerçekleştirmek isteyen müşteriler için Vakıfbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolunu anlattık.
Vakıfbank müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ne yapmak gerekiyor?