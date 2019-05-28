Yapı Kredi müşteri hizmetleri direkt bağlanma nasıl yapılır?

Yapı Kredi müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için önce bankacılık ve kredi kartı işlemlerinden hangisini yapmak istediğinize göre işlem yapmalısınız. Bankanın farklı ürünler için hizmet veren operatörleri farklı olduğundan, telefon yapacağınız işlemler de farklıdır. Bunun için ilk olarak bankanın müşteri hizmetleri telefon numarası olan 0 850 222 0444 ya da 444 0 444 numaralarından bir tanesini aramanız gerekiyor. Bankanın aramayı yanıtlayan sesli yanıt sisteminde sizi karşılayan ses kaydına yanıt olarak yapmanız gerekenleri aşağıda listeledik.

Yapı Kredi müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

Kredi kartı işlemleri için

Önce ana menüde 1'i tuşlayın.

Daha sonra size aşağıdaki listede yer alan seçenekler sunulacak. Son ekstre bilgileri, ödemeler ve ekste talebi (1) Limit ve güncel bakiye bilgileri (2) Kurye aşamasındaki kart durumu (3) Kartınızın Paro Puan özelliğini aktif et (4) Ön ödemeli kart işlemleri (5) Ek kart talebi (6) Kredi kartı internet alışveriş yetkilendirme işlemleri (7) Müşteri temsilcisine bağlanma (0)

0'ı tuşladıktan sonra temsilciye bağlanabilirsiniz.

Bankacılık işlemleri için

Ana menüde 2'yi tuşladıktan sonra sesli yanıt sistemi size aşağıdaki seçenekleri okuyacak. Vadesiz hesap bilgileri (1) Yatırımlar, hisse senedi alımı, piyasa verileri (2) Para tranferi fatura ödemeleri (3) Kurye işlemleri (4) Banka kartınızın internet alışverişine yetkilendirme işlemleri (5) Müşteri temsilcisine bağlanma (0)

Bu menüde de 0'u tuşladıktan sonra müşteri temsilcisi ile direkt olarak iletişime geçebilirsiniz.