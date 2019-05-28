Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl olur?

Ülkemizin kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 1863 yılında kurulmuştur. "Bir bankadan daha fazlası" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası'nın geniş biz hizmet ağı bulunmaktadır. Bu hizmet ağının önemli unsurlarından bir tanesi olan müşteri hizmetleri, bankanın müşterilerine her türlü problemlerinin çözümü noktasında hizmet vermektedir. Kimi zaman müşteri hizmetleri telefon numarası tuşlandıktan sonra müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için tuşlanması gereken tuşlar hakkında karmaşa yaşanabiliyor. Telefonu yanıtlayan otomatik operatör sisteminin yönlendirmesi ile temsilci ile direkt iletişime geçmek mümkün olmayabiliyor. Bu konuda müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yolları devreye giriyor. Ziraat Banka'nın müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için arama yaptıktan sonra hangi tuşları tuşlamak gerekiyor?

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanma

Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 444'ü arayın.

Sonrasında 1'i ve ardından 6'yı tuşlayın.

Devamındaki menüde 0'ı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.