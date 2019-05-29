Hercai 12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting listelerini alt üst eden Hercai cuma günü yayınlanacağı bölümüyle sezon finaline girecek. 12. bölümlük ilk sezonunda oldukca ciddi bir hayran kitlesine ulaşamayı başaran Hercai'nin sezon finali bölümünde yine heyecan ve aksiyon hat safhada. Hercai'nin Hercai 12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen ikinci fragman ise yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI BURADA! HERCAİ SEZON FİNALİ FRAGMANI

Hercai sezon finali 2. fragmanına bu başlık altından ulaşabilirsiniz...