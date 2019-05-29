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12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu cuma akşamı yayınlanacağı son bölümü ile dizi sezonunu kapatıp sezon finaline girecek. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting listelerini alt üst eden Hercai'nin fragmanları hayranlar tarafından oldukça merak ediliyor. Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenemeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Hercai 12. Bölüm sezon finali 2. fragmanı izle seçeneğini haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.5.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 22:31
Hercai 12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting listelerini alt üst eden Hercai cuma günü yayınlanacağı bölümüyle sezon finaline girecek. 12. bölümlük ilk sezonunda oldukca ciddi bir hayran kitlesine ulaşamayı başaran Hercai'nin sezon finali bölümünde yine heyecan ve aksiyon hat safhada. Hercai'nin Hercai 12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen ikinci fragman ise yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI BURADA! HERCAİ SEZON FİNALİ FRAGMANI

Hercai sezon finali 2. fragmanına bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

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Hercai 12. bölüm sezon finali 2. fragmanı yayınlandı! Hercai sezon finali 2. fragmanı burada!
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