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35.bölüm sezon finali izle! Nefesleri kesen final...

’nin en sevilen dizilerinden dün akşam 35. sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finali izleyiciyi ekrana kilitledi. Şok edici gelişmelerin yaşandığı ve daha yeni sezon için şimdiden merak konusu olan Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gerçekleri öğrendi mi? Züleyha’nın bebeği kimden? Müjgan ve Yılmaz’ın düğününde gerçekleşen şok edici detaylar neler? İşte detayları..

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:57
Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm sezon finali izle! Nefesleri kesen final...

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren en sevilen ve en popüler dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam yayınlanan 35.bölümüyle geceye damgasını vurdu. Bütün sezon boyunca Züleyha'nın Yılmaz'a ulaşma ve gerçekleri ona anlatma çabası devam ederken bir anda Yılmaz'ın eline geçen Gülten'in Yılmaz'a iletmediği mektuplardan birinin parçası Yılmaz'ın eline geçti. Kendisinin ve Züleyha'nın kimliklerini zamanında onlardan alı koyan Gaffur'un sakladığı belgeler saklanılan yerdeki duvarın kırılmasıyla Çetin'in eline geçer. Çetin ise onları Yılmaz'a iletir. Ne yazık ki Yılmaz Müjgan ile evlendikten sonraki gün mektup parçasını görür ve şok olur. Okuduğu yazı onu şok eder. Yazıda Züleyha ona Demir ile Hünkar Hanım yüzünden zorla evlendiğini, Demir ile evlenmezse şayet Yılmaz'ın öleceği yazıyordur. Yılmaz ölmesin diye Demir'le evlendiğini söyleyen Züleyha'nın satırlarını okuyan Yılmaz büyük şok geçirir. Bu gerçeği bilmeyen Yılmaz, Züleyha'nın Demir ile isteyerek evlendiğini düşünür hep. Artık Yılmaz gerçeği biliyordur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ İZLE!

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Bir Zamanlar Çukurova 35.bölüm sezon finali izle! Nefesleri kesen final...
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