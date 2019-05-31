Metin Oktay'lı kamu spotu olay oldu! Metin Oktay kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından trafikte cep telefonu kullanımına dikkat çekmek ve bu konuda oluşabilecek kazaları engellemek için EGM'nin tarafından oluşturulan kamu spotunda Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan sporcusu Emre Akbaba'nın oynaması ve Metin Oktay detayı büyük ilgi gördü. Reklamda Metin Oktay detayını görenler gözyaşlarına hakim olamazken, EGM trafik kazalarının daha aza indirgenebilmesi için büyük bir adım atmış sayıldı.

Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu duygulandırdı

METİN OKTAY KİMDİR?

Metin Oktay hem futbolu, hem kişiliği, hem de sözleriyle Türk spor tarihine damga vurmuş isimlerden. 13 Eylül 1991 tarihinde 55 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan efsane isim, hiçbir zaman unutulmadı ve hem doğum hem de ölüm tarihlerinde hala özlemle anılıyor.

2 Şubat 1936 tarihinde İzmir'e bağlı Karşıyaka ilçesinde doğan Metin Oktay, futbol kariyerine 1951 yılında adımını attı. İzmir'in amatör küme takımlarından olan Damlacıkspor'da oynamaya başladı ve kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Attığı goller ve oynadığı oyunla 1954 yılında İzmirspor'a transfer oldu ve profesyonel kariyerine başladı. Sadece 1 sezon oynadığı İzmirspor'u İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve gol kralı oldu.

Artık büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan Metin Oktay, 1955 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Zaten Galatasaraylı olan efsane isim, buraya transfer olur olmaz genç yaşına rağmen üç defa üst üste gol kralı oldu ve 1956-57, 1957-58 sezonlarında şampiyon olan Galatasaray'a büyük katkı sağladı.

Türkiye Süper Ligi'nin başlangıcı olarak sayılan ve 1959 yılında kurulan Milli Lig'e de damga vurdu. Lig kurulduktan sonraki ilk 3 sezonun gol kralı olan Metin Oktay, kısa sürede Galatasaray'ın efsaneleri arasına ismini yazdırmıştı bile.

1961 yılında ilk defa yurt dışına transfer oldu. İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya giden Metin Oktay, burada 12 maçta 2 gol attı ve ertesi sezon tekrar Galatasaray'ın yolunu tuttu. Böylece 1969 yılına kadar sürecek ikinci Galatasaray dönemi başlamış oldu.

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde 3 lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca 6 defa gol kralı oldu ve toplamda 217 gol attı. Derbi maçlarda Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a 13 gol attı. 36 defa Milli formayı giydi ve 19 gol attı.

1969 yılında emekli olduktan sonra Galatasaray'ın teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda ise Kaloperovic'le beraber görevden ayrıldı. 1972 yılında ise yine Kaloperovic'in yardımcısı olarak Bursaspor'da çalıştı. Sezon ortasında yardımcılıktan teknik direktörlüğe getirildi ve tek teknik direktörlük deneyimini Bursaspor'da yaşadı. 1972-73 sezonunun sonunda ise görevi sonlandı.

Daha sonra Galatasaray'da yöneticilik, gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Kendi hayatını anlatan 'Taçsız Kral' isimli filmde oynadı.

METİN OKTAY NASIL ÖLDÜ?

13 Eylül 1991'de ise Boğaziçi Köprüsü çıkışında trafik kazası geçirerek genç yaşta hayatını kaybetti.