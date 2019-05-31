Tek Yürek 16.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tek Yürek 16.bölümü neden yok?

İlgiyle takip edilen Tek Yürek 16.bölümü 31 Mayıs akşamı yayınlanmadı. Dizinin sıkı takipçileri internetten '' Tek Yürek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, TRT1 Tek Yürek 16.bölüm bu hafta neden yok?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Tek Yürek dizisi hakkında merak edilen ayrıntılar…

TEK YÜREK BU HAFTA NEDEN YOK?

TRT1'in yayın akışında 30 Mayıs Perşembe akşamı, Tek Yürek'in yayın saatinde "Dangal" isimli yabancı sinema yer alıyor. Dizinin 16. bölümü, 13 Haziran Perşembe akşamı izleyenlerin karşısına çıkacak. Tek Yürek'in ekranlara neden ara verdiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRT1 YAYIN AKIŞI

TEK YÜREK'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Tek Yürek dizisinin 13 Haziran 2019'da yayınlanacak olan yeni bölümü, yine izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Kısa bir aradan sonra izleyenlerin karşısına çıkacka olan dizide Yiğit babasıyla yüzleşecek ve babasının silahını ona doğrultacak. Yiğit'in babasının lüp ölmeyeceği ise yeni bölümde merak uyandıracak.

Tek Yürek 15. Bölüm

Yiğit ve ekip için sıkıntılar bitmek bilmez. Minyatürü bulmuşlardır ama ortalık iyice karışmış, korkulan olmuştur. Yiğit sakinleşmiş gözükse de, Gazozcudan intikam almaya yeminlidir, ancak bunu herkesten gizlemeye karar verir. Yusuf, Aslı'nın evlerine taşınmasıyla ne yapacağını bilemezken, Mazlum, Yaren'in sözleriyle mutluluktan havalara uçar. Gazozcunun izini süren Yiğit onu bulur, Gazozcu can korkusuyla Osman'ı kaçırma fikrini Sait'in verdiğini söyler.