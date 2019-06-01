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David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 23:37
David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek televizyonda en çok izlenen adam unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu ve cevabı...

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David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
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