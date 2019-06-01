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David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 1.6.2019 23:36Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 23:37
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan David Hasselhoff hangi dizideki rolüyle haftada 1,1 milyar kişi tarafından izlenerek "televizyonda en çok izlenen adam" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu ve cevabı...