Hercai izle 12. sezon final bölümünde Reyyan karar veriyor! Hercai sezon final fragmanında şok sahne!

Ekranların sevilen dizisi Hercai 12.sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Her bölümüyle olay yaratan Hercai fragman ve son bölüm izleme linkiyle haberimizde yer alıyor. Reyyan ve Miran'ın dillere destan yasak aşkını anlatan dizinin son bölümde yer yerinden oynuyor. ATV'nin fenomen dizisi Hercai son 12.bölümde Reyyan Miran'a bir şans daha veriyor. Miran geçmişi unutturmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Haberimizin devamında Hercai sezon finalinde neler yaşandığına dair detaylar yer alıyor...

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, gibi oyuncuların yer aldığı Hercai 12.bölümüyle 31 Mayıs Cuma tarihinde ATV'de seyircisinin karşısına geçti. Hercai sezon finalinde yaşananlar haberimizin devamında yer alıyor…

HERCAİ 12. BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai 31 Mayıs Cuma saat 20:30'da yayınlandı. İşte Hercai 12. yeni bölümünden ilk sahneler...