Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hercai izle 12. sezon final bölümünde Reyyan karar veriyor! Hercai sezon final fragmanında şok sahne!

izle 12. sezon final bölümünde Reyyan karar veriyor! Hercai sezon final fragmanında şok sahne!

ATV’nin iddialı dizisi sezon finaliyle ekranlara veda etti. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken Hercai fragmanları ve 12.son bölüm izleme linkiyle araştırılmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bugüne reyting rekoru kıran Hercai sezon finalinde bomba olaylar yaşandı. Dün akşam yayınlanan bölümünde bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaştı. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya geldi. İşte fenomen dizi Hercai sezon finali izleme linki ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 11:59
Hercai izle 12. sezon final bölümünde Reyyan karar veriyor! Hercai sezon final fragmanında şok sahne!

Ekranların sevilen dizisi Hercai 12.sezon finaliyle ekranlara ara verdi. Her bölümüyle olay yaratan Hercai fragman ve son bölüm izleme linkiyle haberimizde yer alıyor. Reyyan ve Miran'ın dillere destan yasak aşkını anlatan dizinin son bölümde yer yerinden oynuyor. ATV'nin fenomen dizisi Hercai son 12.bölümde Reyyan Miran'a bir şans daha veriyor. Miran geçmişi unutturmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Haberimizin devamında Hercai sezon finalinde neler yaşandığına dair detaylar yer alıyor...

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, gibi oyuncuların yer aldığı Hercai 12.bölümüyle 31 Mayıs Cuma tarihinde ATV'de seyircisinin karşısına geçti. Hercai sezon finalinde yaşananlar haberimizin devamında yer alıyor…

HERCAİ 12. BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai 31 Mayıs Cuma saat 20:30'da yayınlandı. İşte Hercai 12. yeni bölümünden ilk sahneler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai izle 12. sezon final bölümünde Reyyan karar veriyor! Hercai sezon final fragmanında şok sahne!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN