İstanbullu Gelin final bölümünde duygusal sahne! İstanbullu Gelin 87.final bölümü şoke etti...

Ekranların üç sezondur devam eden İstanbullu Gelin final bölüm fragmanı yayında. Şok sahnelere tanık olduğumuz İstanbullu Gelin 87.final bölümü ve son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin izleyicisi son bölümde Esma Sultan'ın ölümüyle donup kaldı. Bu haftaki final bölümünde; Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır. İşte İstanbullu Gelin dizisi son final bölümünde yaşananlar…

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi İstanbullu Gelin final bölümüyle ekranlara veda etti. 87. Final bölümünde neler oldu?