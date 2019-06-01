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final bölümünde duygusal sahne! İstanbullu Gelin 87.final bölümü şoke etti...

Sevilen dizi 87.final bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların üç sezondur devam eden dizinin son bölümünde Boran’lar konağında Esma Sultan’ın ölümü şok etkisi yaratıyor. Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz’in rol aldığı İstanbullu Gelin son bölümde yer yerinden oynuyor. Star TV’nin dizisi İstanbullu Gelin fragmanı ve son bölümde yaşananlarıyla izleyicisini ekran başına kilitledi. Esma, Garip’siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan’ı uğurlamak kolay olmuyor. Haberimizin devamında İstanbullu Gelin 87. final bölüm ve son bölümde yaşananları yer alıyor…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 11:57
İstanbullu Gelin final bölümünde duygusal sahne! İstanbullu Gelin 87.final bölümü şoke etti...

Ekranların üç sezondur devam eden İstanbullu Gelin final bölüm fragmanı yayında. Şok sahnelere tanık olduğumuz İstanbullu Gelin 87.final bölümü ve son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin izleyicisi son bölümde Esma Sultan'ın ölümüyle donup kaldı. Bu haftaki final bölümünde; Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır. İşte İstanbullu Gelin dizisi son final bölümünde yaşananlar…

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi İstanbullu Gelin final bölümüyle ekranlara veda etti. 87. Final bölümünde neler oldu?

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İstanbullu Gelin final bölümünde duygusal sahne! İstanbullu Gelin 87.final bölümü şoke etti...
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