Voleybol, balangıçta kimlerin oynaması için tasarlanmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Voleybol, balangıçta kimlerin oynaması için tasarlanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Voleybol, balangıçta kimlerin oynaması için tasarlanmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 1.6.2019 22:56Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 22:57
Voleybol, balangıçta kimlerin oynaması için tasarlanmıştır?