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ile ilgili haberi: Şeyma Subaşı 'de şok oldu!

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yaptığı her hareketle magazin gündeminde olay olmaya devam ediyor. Son olarak planı için gittiği ’de gündüz partisine katılmak isteyen Şeyma Subaşı adeta hayatının şokunu yaşadı. İşte yaşanan olayın detayları…

Giriş Tarihi: 9.6.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 12:07
Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi: Şeyma Subaşı Çeşme'de şok oldu!

Geçtiğimiz yıl Televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan ve sonrasında yaptığı her hareketle olay olan Subaşı, yaşadığı büyük şok ile magazin gündeminde kendine yer buldu. İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkı gizlemeyen ve her fırsatta sosyal medya üzerinden birlikte görüntülerini paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'de sosyetenin uğrak yeri olan bir beachte düzenlenen gündüz partisine katılmak için yola çıktı. için gittiği Çeşme'de büyük bir şok yaşayan sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili o detaylar…

ŞEYMA SUBAŞI ÇEŞME'DE BÜYÜK ŞOK!

Tatil için gittiği Çeşme'de büyük şok yaşayan Şeyma Subaşı ile ilgili olayın perde arkası…

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Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi: Şeyma Subaşı Çeşme'de şok oldu!
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