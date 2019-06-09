Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi: Şeyma Subaşı Çeşme'de şok oldu!

Geçtiğimiz yıl Televizyoncu Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan ve sonrasında yaptığı her hareketle olay olan Subaşı, yaşadığı büyük şok ile magazin gündeminde kendine yer buldu. İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkı gizlemeyen ve her fırsatta sosyal medya üzerinden birlikte görüntülerini paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sosyetenin uğrak yeri olan bir beachte düzenlenen gündüz partisine katılmak için yola çıktı. Tatil için gittiği Çeşme'de büyük bir şok yaşayan Şeyma Subaşı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili o detaylar…

ŞEYMA SUBAŞI ÇEŞME'DE BÜYÜK ŞOK!

Tatil için gittiği Çeşme'de büyük şok yaşayan Şeyma Subaşı ile ilgili olayın perde arkası…