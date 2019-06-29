Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisi Mina Ceran ile tatilde....

Mahmut Kırmızıgül sevgilisi Mina Ceran ile Çeşme'de magazincilere yakalandı. Oyuncu, yönetmen ve besteci Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, kaç yaşındadır? merak edildi. Ünlü oyuncunun oğlu, Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde mezundur. Aynı okulun ilköğretim bölümünü 13 yaşındayken birincilikle bitirmiştir. Sarışın güzelle Çeşme'de görüntülenen Mahmut Kırmızıgül biyografisini haberimizde derledik.

Mahmut Kırmızıgül, sevgilisi Mina Ceran ile tatilde görüntülendi...

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut, tatil için sevgilisi Mina Ceran ile Çeşme'ye gitti.

Genç çift, önceki gün Alaçatı'daki ünlü bir mekanda görüldü. Çok keyifli görünen Mahmut Kırmızıgül'ün zaman zaman ıslık çaldığı duyuldu. Bu arada Ceran, havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize giremeden beach'ten ayrıldı.

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen ve besteci Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül 20 yaşındadır. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde mezundur. Aynı okulun ilköğretim bölümünü 13 yaşındayken birincilikle bitirmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarıdır.

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Derslerinde başarılı olan Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitiren Mahmut Kırmızıgül, özel hayatında da arkadaşları tarafından çok sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir gençtir.

Mahsun Kırmızıgül'un oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikkat çekiyor.