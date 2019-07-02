Son dakika haberi: Ahmet Kural’ın yeni aşkı kim? Ahmet Kural Kadıköy’de bir kadınla samimi bir şekilde görüntülendi

Magazin gündemine son dakika olarak düşen Ahmet Kural'ın yeni aşkı kim? Önceki akşam Kadıköy'de Ahmet Kural ve bir kadın oldukça samimi bir şekilde görüntülendiler. Fotoğrafların basında yer almasından sonra birçok insan internet üzerinden Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi kim? Sorusuna yanıt aramaya başladılar. Ahmet Kural uzun bir süredir şarkıcı Sıla ile davalık olmakla birlikte son olarak 16 ay 20 günlük hapis cezası almıştı. Biz de konuyla ilgili detayları sizle hazırlarken, fotoğrafları da paylaştık…

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural ve Sıla aşkı, olaylı şekilde bitmişti ve Sıla, Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme süreci devam ederken Sıla'nın birçok isimle aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ahmet Kural ise, ilişki konusunda sessizliğini uzun süredir koruyordu.

YENİ AŞK MI? ARKADAŞ MI?

Ancak önceki akşam Kadıköy'de görüntülenen Ahmet Kural, yanındaki kadınla samimi dakikalar yaşadı. İlk önce bir mekânda otururken hararetli bir şekilde sohbet ettikleri görülen ikili, ardından masadan kalktı. Ünlü oyuncu, yanındaki arkadaşını yolcu etmek için taksiye doğru yürüdü.

Yeni aşk mı? Arkadaş mı? Taksinin önünde genç kadının Ahmet Kural'a sarılması ve öpmesi, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntülerin ardından ünlü oyuncunun sevenlerinden bazıları, yanındaki gizemli kadının, Kural'ın arkadaşı olduğunu belirtti.

Son Dakika: İstanbul'da ünlü grubun solistinden kadına şiddet! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video