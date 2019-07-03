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Son dakika haberi: , ve çöktü mü? Bakan Yardımcısı'ndan Facebook, Whatsapp ve Instagram açıklaması

Sosyal medya platformları , ve 'a erişim sorunu yaşanırken, konuya yönelik son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu neticesinde, bireyler çeşitli problemlerle karşılaştılar. Whatsapp'ta fotoğraf ve ses gönderilemezken, Instagram'da ise akış 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' sorunu baş gösterdi. Öte yandan, Facebook'ta da benzer sorunlar gözlemlendi. Peki, Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı

Giriş Tarihi: 3.7.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 19:47
Son dakika haberi: Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü? Bakan Yardımcısı'ndan Facebook, Whatsapp ve Instagram açıklaması

Türkiye saati ile 17.00 dolaylarında , ve 'ta çeşitli erişim sorunları yaşandı. Whatsapp'ta fotoğraf ile ses gönderilemezken, resim indirmede de problem yaşandı. Bir diğer platform Instagram'da ise hikaye (story) izlenemezken, 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' uyarısı kullanıcıların karşısına çıktı. Bunların hemen akabinde Facebook'ta benzer giriş ve erişim sorunları ortaya çıkarken, kullanıcıların araştırmaları da bu yönde şekillendi. Arama motorları üzerinde Whatsapp'ta neden fotoğraf ve ses gönderilmediği, Instagram'da neden akış yenilemediği ve Facebook'a girişin nasıl yapılacağı oldukça merak edildi.

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? BAKAN YARDIMCISI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve merak edilen 'Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü mü?' sorusuna yanıt verdi.

İşte, son dakika açıklaması eşliğinde sosyal medyada yaşanan probleme ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü? Bakan Yardımcısı'ndan Facebook, Whatsapp ve Instagram açıklaması
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