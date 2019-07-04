Salının galibi ‘Kimse Bilmez’

atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan Kimse Bilmez, 4'üncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5.24 izlenme oranı ve yüzde 17.12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Kimse Bilmez 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimlerin rol aldığı dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde yaşananlar şöyle: Kurtbey'in yardımıyla nezaretten çıkan Ali, kendisine kumpas kuranların peşine düştü ve Sinan'ı vuran Kepçe'yi yakaladı. Böylece Sevda'ya masumiyetini kanıtladı. Ancak kumpasın arkasında Uygar'ın olduğunu çözemedi. Pilot'un mahalleye gönderdiği Sinan'ın vurulması Ali ve Pilot kardeşleri yine karşı karşıya getirdi. Pilot ve Ali kıyasıya kavga etti. Sevda babası ve annesinin konuşmasına kulak misafiri olunca babasının büyük sırrını öğrendi.