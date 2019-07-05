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haber: ’nın sunduğu yarışması finalinde milyonları duygulandıran anlar...

Uzun yıllardır ATV ekranlarında ile Tatlı Sert Programı’nda görmeye alıştığımız Müge Anlı, yaz sezonu için değişik bir konsept olan yarışmasını sunmaya başladı. Bu kararı birçok kişi ilginç buldu ama program ilk bölümden itibaren oldukça olumlu eleştiriler aldı. Son olarak dün akşam ekranlara gelen Güven Bana yarışması duygu dolu anlara tanıklık etti. Geceye Avukat Onur Burak Büyüksökmen ile pazarcılık yapan Mevlüt Akın’ın yarıştığı anlar damga vurdu. İşte o duygu dolu anlar…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 11:56
Son dakika haber: Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yarışması finalinde milyonları duygulandıran anlar...

Uzun yıllardır ile Tatlı Sert Programı'nı sunan Müge Anlı, bu yaz değişik bir konsept olan yarışmasının sunuculuğunu yapmaya başladı. Henüz daha 2 bölüm yayınlanan program, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen bölüm ( 4 Temmuz Perşembe ) ekran başındaki milyonlarca kişiye duygu dolu anlar yaşattı. Avukat Onur Burak Büyüksökmen ile pazarcılık yapan Mevlüt Akın'ın birlikte yarıştığı anlar geceye damga vurdu. Biz de Sabah.com.tr olarak o duygu dolu anları sizler için hazırladık.

MÜGE ANLI'NIN SUNDUĞU GÜVEN BANA YARIŞMASI'NDA DUYGU DOLU ANLAR!

Müge Anlı'nın bu yaz sezonunda sunmaya başladığı Güven Bana yarışmasında dün akşam yaşanan duygu dolu anları sizler için hazırladık…

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Son dakika haber: Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yarışması finalinde milyonları duygulandıran anlar...
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