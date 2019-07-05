Son dakika haber: Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yarışması finalinde milyonları duygulandıran anlar...

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nı sunan Müge Anlı, bu yaz değişik bir konsept olan Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu yapmaya başladı. Henüz daha 2 bölüm yayınlanan program, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen bölüm ( 4 Temmuz Perşembe ) ekran başındaki milyonlarca kişiye duygu dolu anlar yaşattı. Avukat Onur Burak Büyüksökmen ile pazarcılık yapan Mevlüt Akın'ın birlikte yarıştığı anlar geceye damga vurdu. Biz de Sabah.com.tr olarak o duygu dolu anları sizler için hazırladık.
Müge Anlı'nın bu yaz sezonunda sunmaya başladığı Güven Bana yarışmasında dün akşam yaşanan duygu dolu anları sizler için hazırladık…