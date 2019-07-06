Lider Şahin kimdir? Lider Şahin kaç yaşında, nereli?

Mehmet Lider Şahin, 3 Aralık 1985 günü Didem - Selami çiftinin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İsmini, babasının yakın arkadaşı Zeki Müren koydu. Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan Şahin, ailesinin de teşviğiyle çocukluğunda piyano ve gitar çalmaya başladı.

Ortaokul yıllarında Beşiktaş ve TED kulüplerinin altyapılarında basketbol oynadı. Beşiktaş Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü tamamladı.

Üniversite yıllarında müzikal faaliyetini arttıran Lider Şahin, İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne aldı. Üniversite mezuniyetinin ardından Semih Erdoğan'ın şefliğinde vokalist olarak çalışmaya başladı. 8 yıl boyunca Selami Şahin'in back vokali olarak yüzlerce konserde sahne aldı.

2018 yılında Ümit Çırak'tan oyunculuk dersleri aldı. Aynı sene içinde Seninle Başım Dertte Müzikali'nde başrol oyuncusu olarak Toprak Sağlam, Suna Keskin, İsmail Düvenci ve Hakan Altıner gibi birçok usta isimle aynı sahneyi paylaştı. Lider Şahin, oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Uzun yıllardır kendi söz ve bestelerini yazan Lider Şahin, yıllardır biriktirdiği notaları ve duyguları 2019 itibariyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Şahin'in söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi 'Mesela' 6 Eylül 2019'da Lider Entertainment etiketiyle piyasaya çıktı. Şarkının düzenlemesi Okan Akı imzası taşırken, mastering'i ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı. Başrollerini Lider Şahin ve Nilay Cafer'in paylaştığı klip ise Bedran Güzel'in yönetmenliği ve Veli Kuzlu'nun görüntü yönetmenliğinde çekildi.