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haberi: Çıkardığı kitap ile eleştirilen hedefi haline gelen ’ndan çok konuşulacak paylaşım!

Yaptığı her hareket ile magazin gündemine olarak girmeyi başaran , son olarak bir kitap çıkarma kararı almış ve geçtiğimiz günlerde kitabın çıkışı gerçekleşmişti. Kitabın çıkışının gerçekleşmesinden çok kısa bir süre sonra 40 binlik bir satış rakamına ulaşması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Eleştirilerin hedefi haline gelen Şeyma Subaşı, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 7.7.2019 12:12
Son dakika haberi: Çıkardığı kitap ile eleştirilen hedefi haline gelen Şeyma Subaşı’ndan çok konuşulacak paylaşım!
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Son dakika haberi: Çıkardığı kitap ile eleştirilen hedefi haline gelen Şeyma Subaşı’ndan çok konuşulacak paylaşım!
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