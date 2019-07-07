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Son dakika haberi: Çıkardığı kitap ile eleştirilen hedefi haline gelen Şeyma Subaşı’ndan çok konuşulacak paylaşım!
Son dakika haberi: Çıkardığı kitap ile eleştirilen hedefi haline gelen Şeyma Subaşı’ndan çok konuşulacak paylaşım!
Yaptığı her hareket ile magazin gündemine son dakika olarak girmeyi başaran Şeyma Subaşı, son olarak bir kitap çıkarma kararı almış ve geçtiğimiz günlerde kitabın çıkışı gerçekleşmişti. Kitabın çıkışının gerçekleşmesinden çok kısa bir süre sonra 40 binlik bir satış rakamına ulaşması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Eleştirilerin hedefi haline gelen Şeyma Subaşı, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımı…