Son dakika haberi: Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Diriliş Osman yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'a ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca bireyin yanıtını aradığı 'Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, yeni kanalı duyururken, hayırlara vesile olmasını diledi.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İŞTE, BOZDAĞ'IN YAPTIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMASI:

Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/QeVOuUtv5d — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 7 Temmuz 2019

İşte, fenomen diziye dair merak edilenler;