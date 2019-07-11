Son dakika haberi: Twitter'a erişim problemi! Twitter çöktü mü? Ana sayfa akışı yenilenmiyor sorunu...

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'a saat 21.45 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullanıcıları, ana sayfa akışının yenilenemediği ve tweet paylaşımı yapılamadığı bildiriminde bulundular. Twitter'a erişim ile ilgili sorunun dünya genelinde olduğu ve birçok ülkede benzer problemlerin yaşandığı bildirildi.? Twitter, Perşembe günü, kullanıcıların web ve mobil cihazlarda platforma erişemediklerini bildirmesi üzerine Türkiye ve dünyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a erişim sorunu ve sayfanın yenilenmemesi ile ilgili gelen şikayetlerin ardından gözler Twitter yönetimine çevrildi. Ancak şu ana kadar yetkili bir isimden yaşanan sorun ile ilgili açıklama gelmedi.