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filminin konusu nedir? Avanak Apti oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini , ve ’in paylaştığı filmi bu akşam seyircisi ile buluşacak. 1978 yapımı Türk filmi olan Avanak Apti filmi unutulmaz bir komedi filmidir. Peki nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 16:46
Avanak Apti filminin konusu nedir? Avanak Apti oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Avanak Apti filmi 1978 yapımı komedi türünde bir Türk filmidir. Başrollerini Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Ali Şen'in paylaştığı Avanak Apti filminin konusu nedir? Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Avanak Apti filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

AVANAK APTİ FİLMİNİN KONUSU

Apti ve arkadaşı Nuri, afiş asarak geçimini kazanmaktadır. Afişini astığı ses sanatçısı Nevin Senses'e aşık olan Apdi, parasızlığından Nevin'in kendisine yüz vermediğini sanar. Nevin'i dinlemek için gazinoya giden Apdi'yi gazinodakiler Urfalı Apdi sanınca, hürmet ederler. Üstüne bir de Nevin'e aşık Barut Osman'ı rezil edince, işler iyice karışır.

AVANAK APTİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal Apti
Ayşen Gruda Nevin Şenses
Ali Şen Simsar Cafer
Macit Flordun Menajer Erto
Necdet Yakın Nuri Atilla
Ergün Komiser
Arap Celal Osman'ın
Adamı Kamer Sadık Mahalleli
İbrahim Kurt Osman'ın Adamı
Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı
Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı
Osman Alyanak Ahmet Amca
Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı
İhsan Gedik Polis

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Avanak Apti filminin konusu nedir? Avanak Apti oyuncu kadrosunda kimler var?
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