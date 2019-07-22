Avanak Apti filminin konusu nedir? Avanak Apti oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Avanak Apti filmi 1978 yapımı komedi türünde bir Türk filmidir. Başrollerini Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Ali Şen'in paylaştığı Avanak Apti filminin konusu nedir? Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Avanak Apti filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

AVANAK APTİ FİLMİNİN KONUSU

Apti ve arkadaşı Nuri, afiş asarak geçimini kazanmaktadır. Afişini astığı ses sanatçısı Nevin Senses'e aşık olan Apdi, parasızlığından Nevin'in kendisine yüz vermediğini sanar. Nevin'i dinlemek için gazinoya giden Apdi'yi gazinodakiler Urfalı Apdi sanınca, hürmet ederler. Üstüne bir de Nevin'e aşık Barut Osman'ı rezil edince, işler iyice karışır.

AVANAK APTİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal Apti

Ayşen Gruda Nevin Şenses

Ali Şen Simsar Cafer

Macit Flordun Menajer Erto

Necdet Yakın Nuri Atilla

Ergün Komiser

Arap Celal Osman'ın

Adamı Kamer Sadık Mahalleli

İbrahim Kurt Osman'ın Adamı

Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı

Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı

Osman Alyanak Ahmet Amca

Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı

İhsan Gedik Polis