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filminin konusu nedir? Gizli Dosya filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan filmi için geri sayım başladı. 2004 yılı Amerikan başkanlık seçimleri ile ilgili serüvenin gizemli bir şekilde anlatıldığı, etkileyici ve sürükleyici olan nedir? Gizli Dosya filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 22.7.2019 17:07
Gizli Dosya filminin konusu nedir? Gizli Dosya filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Dram ve gerilim türündeki Gizli Dosya filmi için geri sayım başladı. İlk kez televizyon ekranlarına gelecek olan film merakla bekleniyor. Başrollerini birçok ünlü ismin paylaştığı film 2004 yılı Amerikan başkanlık seçimleri ile ilgili hikayeyi bizlere aktarırken aynı zamanda çarpıcı gerçeklikleri de ortaya koyacak. Peki Gizli Dosya filminin konusu nedir? Gizli Dosya oyuncu kadrosunda kimler var?

GİZLİ DOSYA FİLMİNİN KONUSU

2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.

GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes

Robert Redford
Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace
Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher

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Gizli Dosya filminin konusu nedir? Gizli Dosya filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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